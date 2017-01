IMLEK 2017: Penasaran dengan Lounge Tea Mewah Kerajaan China, Ini Penampakannya!

Yinzhen Tea Lounge By @budi_kurniaw4n and @formefurniture . Senayan City Main Atrium 18 Jan - 5 Feb 2017 . We are proud to support screen print on fabric . #madelline_obsession #screenprinting #print #printedfabric #organdi #detail #blossomtree #chinesepainting #yinzhen #tealounge #yinzhentealounge #chinesenewyear #senayancity #mainatrium #budikurniawan #formefurniture #interiorexhibition #styleanddecormagz #instadesign #designexposition #jakarta

A photo posted by Madelline (@madelline_obsession) on Jan 22, 2017 at 8:39pm PST