Kue Awug hingga Sengkulun, Legitnya Jajanan Tradisional yang Kini Langka

Namanya KUE AWUG, rasanya sama dengan LAPET (Makanan khas Batak, dibaca : lappet). Bedanya dipengemasan, lapet umumnya dibungkus dalam daun pisang. #jajanan #tradisional #indonesia

A photo posted by Jonatan Sahat Saragih (@saragihjo1993) on Nov 15, 2015 at 9:43am PST