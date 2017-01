IMLEK 2017: Tips Makan Sehat untuk Penderita Diabetes di Hari Raya Imlek

SEBUAH tantangan bagi penderita diabetes di Hari Raya Imlek. Pastinya akan ada banyak suguhan hidangan lezat dan menarik perhatian. Namun, Anda perlu memoderasi makanan yang sifatnya manis dan diproses.

Hal ini pun selaras dengan pernyataan Leona Victoria, selaku ahli gizi lulisan University of Sydney. Menurutnya, penderita diabetes cukup 'rawan' kalau mereka menghadiei social gathering, karena banyak sajian yang manis.

Tentu penderita diabetes masih bisa menikmati suguhan di Hari Raya Imlek. Leona memberikan trik bagi penderita diabetes agar tetap bisa mengonsumsi makanan lezat.

"Saran saya adalah untuk memilih sumber karbohidrat yang tidak diproses, antara lain nasi yang dikombinasikan dengan kombinasikan sayur," terang Leona kepada Okezone melalui pesan singkat.

Asupan serat buah pun dibutuhkan para penderita diabetes, sehingga kecukupan vitamin dan mineral juga tercukupi.

Leona juga menyarankan untuk menghindari makanan yang diproses seperi kue, keripik, keeupuk, maupun minuman manis. Ini dumaksudkan untuk mencegah terjadinya pelonjakan gula darah pada penderita diabetes.

"Tetap makan teratur, terutama tetap menjalankan waktu makan utama, mulai dari sarapan, makan siang, dan dinner," lanjut Leona

Penderita diabetes perlu disiplin dalam pengaturan makan. Meski akan ada banyak kunjungan di Hari Raya Imlek, penderita diabetes tak dianjurkan makan banyak dalam satu kali waktu.

"Jangan dipaksa makan satu kali sehari, jika mungkin ada undangan all you can eat," tandasnya.