Asyik, Tiket Pesawat ke Amerika Serikat Kini Lebih Murah

JIKA Anda berencana pergi ke Amerika Serikat dalam waktu mendatang, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk memesan tiket. Mengapa? Harga tiket pesawat ke AS sekarang lebih murah daripada tahun lalu.

Harga rata-rata tiket ke AS menurun lebih dari US $ 30 atau Rp400 ribu dalam waktu hanya setahun, menurut US Department of Transportation. Mereka mengatakan tarif penerbangan rata-rata adalah USD344 atau Rp4,6 juta pada kuartal ketiga tahun lalu, dibandingkan dengan USD377 atau Rp5 juta pada 2015.

Dikutip dari Lonelyplanet, Senin (30/1/2017), yang lebih menggembirakan lagi, harga pesawat tampaknya akan terus menurun setelah kenaikan harga yang panjang dalam enam tahun terakhir.

Tarif penerbangan rata-rata mencapai rekor terendah pada 2009 pada puncak resesi tetapi dalam tahun-tahun berikutnya naik setiap tahun. Pada 2014, sudah mulai menurun karena penerbangan menemukan cara yang berbeda untuk mendapatkan pemasukan.

"Dalam beberapa tahun terakhir, penerbangan memperoleh tambahan pendapatan dari biaya yang dikenakan kepada penumpang serta dari sumber lain. Maskapai penerbangan penumpang US mengumpulkan 75 persen pendapatan mereka dari tarif penumpang selama kuartal ketiga tahun 2016, turun dari 88 persen pada tahun 1995,” kata mereka.