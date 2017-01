TOP TRAVEL 3: Berkat Drama Korea 'Goblin', 2 Spot Wisata Ini Meraup Untung Drastis

DRAMA Korea 'Goblin: The Lonely and Great God' memang menyedot perhatian netizen. Apalagi bagi pencinta drama Korea, 1 hari pun tak mau melewatkan kisah selanjutnya.

Film yang dibintangi aktor tampan Gong Yoo dan si cantik Kim Go Eun ini berhasil meraih drama korea dengan rating tertinggi di 2016, mengalahkan 'Decendent of the sun'.

Bahkan lokasi syuting dan restoran dalam adegan drama percintaan manusia dan Goblin ini nampaknya akan menjadi referensi wisata di Korea Selatan terbaru. Beberapa tempat yang dipakai untuk latar pengambilan gambar memang memiliki sejarah dan keindahan sendiri.

Setidaknya ada dua lokasi yang meraup keuntungan drastis, berkat drama korea yang bersaing ketat dengan drama Lee Min-ho, Legend of The Blue Sea.

Toko Buku Hanmi 한미 서점

Berlokasi di jalanan kota Incheon yang menjadi pusat toko buku bekas, toko buku kecil dan nyaman ini telah dibuka sejak 1955. Di sana, berbagai buku bekas murah dijual dan acara budaya kerap diadakan.

Selain itu, yang membuat toko buku di Jalan Toko Buku Bekas Baedari ini adalah bangunannya yang dicat kuning terang, yang pernah dilalui karakter Kim Shin dan Ji Eun-Tak dalam serial Goblin.

Pemilik toko buku, Jang Won-hyek mengaku mendapat keuntungan berkali lipat dari drama yang disutradarai Lee Eung-bok dan penulis skenario Kim Eun-sook. Tempat yang biasa sepi ini kini mengalami peningkatan drastis jumlah pengunjung. Apalagi jelang akhir pekan bisa 10 kali lipat.

Tak hanya orang lokal saja yang berkunjung, setelah drama itu ditayangkan, banyak turis yang mulai berkunjung hanya sekedar ingin tahu plus penasaran.

Pantai Jumujin

Berlokasi di daerah paling utara Gangneung, Pantai Jamunjin adalah perairan dangkal yang berwarna biru dan sering dijadikan tempat untuk mencari kerang dan ikan. Ada beberapa batu besar berwarna gelap yang dihiasi dengan pemandangan pepohonan pinus dan pasir putih.

Pantai ini menjadi lokasi di mana Kim Go-eun dan Gong Yoo berpayungan di episode 3 dan muncul juga di episode 1 di mana mereka pertama kali bertemu.

Dalam adegan terkenal itu, Ji Eun-tak meniup lilin kue ulang tahunnya dan mengucapkan harapannya, secara tak sengaja memanggil sang Goblin yang muncul sambil memegang bunga gandum, simbol kekasih.

Banyaknya turis yang berkunjung ke lokasi tepi pantai Jumunjin ini dimanfaatkan oleh salah satu vendor untuk menyediakan barang-barang serupa yang dipakai saat adegan dalam drama tersebut. Barang-barang itu diantaranya, karangan bunga liar, syal, dan payung, masing-masing dijual seharga 1.000 won, atau sekira Rp100 ribu.

Untuk menuju ke lokasi ini, traveller bisa menempuh 4 jam perjalanan dari Seoul, dengan menggunakan bus ke arah Universitas Nasional Gangwon, lalu berjalan dari kampus menuju ke arah laut, dan menemukan restoran yang disebut 'Haerang Pension Seafood'. Tempat ini akan berlawanan dengan lokasi restoran.