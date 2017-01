TOP FOOD 2: Kunjungi Indonesia, Ini Makanan yang Dilahap 4 Tokoh & Seleb Dunia

SELAIN keindahan alam dan keragaman budaya yang begitu mempesona, kuliner khas Indonesia juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Tak terkecuali bagi para artis-artis luar negeri hingga pejabat penting negara seperti Presiden Barack Obama.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa nama artis dan pejabat luar negeri yang sangat menyukai kuliner khas Indonesia.

Barack Obama

Pada kunjungan kenegaraannya di Indonesia beberapa tahun silam, Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, disuguhi sejumlah makanan tradisional seperti, nasi goreng sunda kelapa, bakpao, bakso, ayam goreng kremes, dan bebek panggang.

Daftar menu tersebut sengaja diminta khusus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membangkitkan kembali memori Presiden Barack Obama tentang Indonesia. Seperti diketahui, Presiden ke-44 Amerika itu sempat tinggal di Indonesia pada 1967 – 1971.

Owl city

Penggemar musik electronic pasti sudah familiar dengan nama Owl City. Musisi asal Owatonna, Amerika Serikat ini, beberapa tahun lalu menggelar konser di tanah air.

Uniknya, empat jam sebelum tampil di atas panggung, pria yang memiliki nama asli Adam Young itu menyempatkan diri untuk mencicipi makanan tradisional khas Indonesia yakni, nasi goreng.

"I have arrived in Jakarta. I am now available to eat nasi gorent," tulis Owl City di Twitter. Satu hari sebelumnya, pelantun tembang "fireflies" juga sempat mengunggah foto nasi goreng di akun yang sama.

Valentino Rossi

Beberapa waktu lalu, pembalap asal Italia Valentino Rossi kedapatan sedang berlibur di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Selain menikmati pemandangan indah yang disuguhkan oleh Tanah Sumba itu, pria yang dikenal dengan julukan The Doctor itu juga sempat berwisata kuliner di salah satu restoran di kawasan Labuan Bajo.

Berdasarkan pengakuan salah satu staff restoran, Rossi dan rombongannya memesan pizza, seafood, pasta, dan beef tenderloin. Untuk minumannya, ia memesan beberapa botol bir yang disajikan dalam keadaan dingin.

Opa Valentino Rossi😂😎 A photo posted by charol Imigrasi (@charolndopo) on Jan 23, 2017 at 8:42am PST

Super Junior

Boyband paling tersohor di Korea ini, ternyata juga sangat menyukai makanan khas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu promotor Indonesia beberapa tahun lalu.

“Mereka ingin makan sate ayam, nasi goreng, dan pisang. Ya pasti kami siapkan yang spesial untuk mereka, itu sih yang mereka mau, sisanya paling ingin liburan di Indonesia," ujar Sherwin Djajadi, Direktur Showmaxx Entertainment.