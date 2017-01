IMLEK 2017: Wih Seru! Imlek di Riau 300 Becak Gelar Perang Air

💧FESTIVAL PERANG AIR SELATPANJANG - Lokasi : SelatPanjang Kepulauam Meranti. - Event : 6 Hari Pertama Imlek. - Buat Kawan Kawan Di Pekanbaru yang Ingin Menikmati Festival Perang Air , Boleh Langsung Berkunjung Ke Kota SELATPANJANG - KEPULAUAN MERANTI. - Perang airnya dilakukan dari atas becak motor yang berangotakan 3-4 orang dalam satu becak motor. - Perang Air Terjadi antara becak motor lain dan juga peserta di pinggir jalan. Bayangin sendiri Ada ratusan becak motor yang terlihat dalam perang air. Tidak luput para wisatawan asing dari singapore dan malaysia. - Etnis Tionghoa dan Melayu berbaur dalam suasana yang akrab membuat Perbedaan itu benar benar indah. - Syarat mengikuti Festival ini gampang kok. SIAP SIAP BASAH DAN GAK BOLEH MARAH MARAH. HAHA - Pic by @rendifitriadi - #culture #tionghoa #tradisi #pkulover #pekanbaru #riau #selatpanjang #riau #indonesia #gongxifacai #water#war #FestivalPerangAir

A photo posted by Potret Kuliner Pekanbaru (@pkulover) on Feb 11, 2016 at 7:02pm PST