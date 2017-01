TOP FASHION: Trik Hidden Blush, Bikin Blush-On Awet Seharian

SELAIN lipstik, blush on juga tak kalah penting digunakan untuk membuat wajah tampak lebih segar. Namun, blush on seringkali tidak bertahan lama dan cepat pudar karena minyak di wajah.

Nah, kini tak perlu khawatir untuk mendapatkan tampilan perona bibir yang tahan lama. Pasalnya ada trik yang bisa dilakukan, yakni dengan trik hidden blush. Ya, trik hidden blush ini dipopulerkan oleh make-up artist Aldo Akira.

Di mana blush on seolah bersembunyi di balik bedak. Lantas, bagaimana aplikasinya? "Pertama, pakai foundation dulu, lalu sapukan blush on. Blush on yang digunakan bisa bertekstur cream, compact, atau powder ," ujar Aldo Akira saat membocorkan triknya kepada Okezone, melalui sambungan telefon, belum lama ini.

Jika sudah, terapkan bedak pada wajah. Agar hasilnya maksimal dan bagus, gunakan bedak tabur lebih dulu, lalu sapukan bedak padat. "Cara ini bisa mengawetkan riasan blush on dibandingkan pakai bedak dulu lalu blush on. Jadi, tidak terkesan menor juga dandanannya," tutup Aldo.