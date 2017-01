Makin Melejit, Bella Hadid Hiasi Wajah Teranyar DKNY!

JIKA 2016 bisa dibilang menjadi tahun kejayaan karir modeling seorang Gigi Hadid. Sekarang di 2017, nampaknya tongkat estafet kejayaan sedang berpindah ke tangan sang adik, Bella Hadid.

Bagaimana tidak, baru saja mengawali 2017 dengan berhasil didapuk sebagai model kampanye terbaru rumah mode mewah Fendi dan Alexandre Vauthier. Kini Bella sudah kembali dikabarkan berhasil meraih satu lagi titel sebagai muse terbaru dari sebuah rumah mode.

Seperti dikutip Toggle, Senin (30/1/2017) Bella baru saja dinobatkan sebagai wajah teranyar rumah mode kenamaan asal Amerika, DKNY. Pengumuman Bella sebagai wajah teranyarnya, dilakukan oleh DKNY dengan cara yang cukup unik.

A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Jan 28, 2017 at 4:24pm PST

DKNY disebutkan menggelar sebuah kompetisi bagi peserta umum untuk menemukan poster tersembunyi bergambar Bella, yang disebar di seluruh area New York, di mana bagi siapapun yang berhasil menemukan poster tersembunyi tersebut bisa berkesempatan untuk bertemu langsung dengan model 20 tahun tersebut.

Selain diumumkan resmi oleh DKNY, Bella sendiri juga secara aktif ikut serta mengumumkan kompetisi tersebut, melalui akun Instagram pribadinya semalam lewat sebuah unggahan foto tampilan dirinya.

“To celebrate my new #DKNY Spring campaign.. Tomorrow, the images will be hidden in 6 spots around the city. Here is the first one on Eldridge and Houston! Follow @DKNY to discover the locations, & post a photo of all the places with #FindBellaDKNY for a chance to meet me in person + a full DKNY Spring 2017 wardrobe at the launch ‪on 2/1 !!! See u there!, “ tulis Bella dalam keterangan fotonya.

Sementara itu, kembali dipercaya untuk mewakili suatu label premium, Bella diketahui merasa sangat beruntung dan bersyukur atas semua kesempatan emas yang ia raih dalam perjalanan karir modelingnya yang notabene masih seumur jagung. Mantan kekasih penyanyi The Weeknd ini menyebutkan bahwa ia akan terus bekerja keras, sehingga keberhasilannya di 2016 bisa berlanjut tahun ini.