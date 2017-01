Rayakan Imlek, Mark Zuckerberg Bikin Pangsit Bareng Istri

SIAPA tak kenal Mark Zuckerberg, pria muda ini adalah pendiri jejering sosial Facebook yang juga seorang milyarder muda. Di momen perayaan Tahun Baru China yang jatuh pada 28 Januari 2017, Mark bersama sang istri, Priscilla Chan asyik membuat pangsit.

Terlihat dalam laman Facebook milik Mark, ayah dari Maxima Chan Zuckerberg ini memposting foto saat dirinya asyik mengolah pangsit untuk disuguhkan sebagai hidangan di hari Imlek. Istri Mark, Priscilla memang seorang perempuan berdarah Amerika-China sehingga otomatis ia turut merayakan momen pergantian tahun dalam perhitungan kalender China.

“Happy Lunar New Year! Priscilla and I celebrated by making dumplings. I bet you can't guess which ones were mine. Wishing everyone a great Year of the Rooster full of health, happiness, friends and family. 鸡年吉祥!” tulis Mark dalam keterangan foto yang diunggahnya tepat pada hari Imlek.

Postingan foto ini lantas membuat heboh media sosial terutama bagi pengguna facebook. Lebih dari 25 ribu orang memberi komentar tentang kegiatan yang dilakukan Mark bersama sang istri di dapur rumahnya.

Tak jarang Mark juga membalas komentar dari pengikut akun facebooknya. Bahkan dalam kolom komentar ia juga menambahkan foto dua buah pangsit yang bentuknya berbeda. Satu pangsit berbentuk cantik dan rapi sementara pangsit di sebelahnya memiliki bentuk yang tidak beraturan. Foto ini sambil dibubuhkan kalimat singkat, “Coba tebak mana milikku?” tulis Mark.

Postingan ini juga mendapat banyak respon selain komentar yakni lebih dari 1 juta orang memberikan likes dan lebih dari 23 ribu kali postingan ini dibagikan ke media sosial lain. Selamat Tahun Baru Imlek juga ya Mark dan keluarga!