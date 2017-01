Seruput Melon Sago Mutiara Yuk

Melon Sago | IDNtv Yummy! . Bahan melon sago: * Mutiara sagu * 150 gr gula pasir * Pewarna merah * 300 ml santan kental * 100 ml air * 100 gr gula pasir * 2 sdt garam * 1 buah melon . Cara membuat melon sago: 1. Rebus air hingga mendidih, masukkan mutiara sagu dan pewarna merah, masak hingga mutiara matang dan mendidih, lalu tambahkan gula pasir, aduk hingga rata, kemudian angkat dan tiriskan. 2. Siapkan panci, rebus santan, gula, air, dan garam, masak hingga mendidih, lalu angkat dan dinginkan. 3. Belah buah melon menjadi dua bagian, kemudian potong bulat-bulat. 4. Ambil ⅔ bagian melon yang sudah dibulatkan, blender dengan sedikit air dan sisihkan. 5. Siapkan mangkuk besar, masukkan mutiara sagu, melon, air melon, dan saus santan. Terakhir sajikan. . . . . . #food #recipes #IDNtv #IDNtvYummy #yummy #foodrecipe #foodrecipes #buahmelon #melon #buah #dessert #melonsago #es #esbuah #resepimlek #chinesenewyear #lunarnewyear #makanansehat #indonesianfood #reseponline #foodblogger #instarecipe #instadaily #dailyrecipes #instavideo #video #videooninstagram #stepbystep #kuliner

