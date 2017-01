5 "Atap Benua Dunia" yang Telah Ditaklukkan Srikandi Indonesia

CITRA mahasiswa pecinta alam atau Mapala Indonesia, tidak seburuk musibah yang belakangan merebak. Bersamaan dengan itu, awal tahun ini, kabar gembira datang dari dua srikandi yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di satu puncak tertinggi dunia.

Dua mahasiswa yang menjadi Tim The Women of Indonesia’s Seven Summits Expedition (WISSEMU) Mahitala, Universitas Parahyangan, akan menyelesaikan misi mencapai 7 Puncak Dunia setelah sampai ke Puncak Everest di Nepal dan De Nali di Alaska.

Sementara, lima gunung dan puncak telah berhasil mereka capai untuk mengibarkan bendera merah putih. Gunung mana saja dan bagaimana para srikandi tersebut berhasil mencapai "atap benua dunia", berikut penjelasannya, seperti dirangkum Okezone, Senin (30/1/2017).

Puncak Carzten, Gunung Jayawijaya, Indonesia

Fransiska-Mathilda (@MahitalaUnpar) sudah raih puncak Carzten Pyramid (4884m) di Papua pada 13 Agt 2014. pic.twitter.com/gGXDCPLDui — KEMENPORA RI (@KEMENPORA_RI) January 24, 2017

Puncak gunung tertinggi di Indonesia ini berhasil ditaklukkan duel Fransiska dan Mathilda pada 13 Agustus 2014. Puncak yang bernama lengkap Carzten Pyramid ini memiliki ketinggian 4.884 mdpl. Selain menjadi yang tertinggi, gunung ini punya karakteristik unik bersalju.

Puncak Gunung Elbruz, Rusia

Gunung di Rusia yang mewakili gunung tertinggi di daratan Eropa ini didaki Tim WISSEMU, kurang dari setahun setelah mereka menapakkan kaki di gunung tertinggi Indonesia. Keberhasilan mencapai puncak dengan ketinggian 5.642 mdpl ini, dirayakan tiga srikandi dengan mengibarkan bendera merah putih dan membunyikan angkulung.

Puncak Gunung Kilimanjaro, Tanzania

Seminggu berselang setelah berhasil menaklukkan atap benua Eropa, mereka sukses menapakkan kaki di gunung tertinggi di Afrika. Puncak Gunung Kilimanjaro di Tanzania mereka tuntaskan pada 24 Mei 2015. Gunung ini memiliki ketinggian 5.895 mdpl.

Puncak Gunung Aconcagua, Argentina

Puncak tertinggi di Amerika Selatan, dengan ketinggian 6.962 mdpl berhasil mereka taklukkan pada awal 2016. Tanggal 1 Februari, Mathilda dan Fransiska berhasil mencapai Puncak Aconcagua dan dirayakan dengan pengibaran bendera merah putih dan permainan angklung. Sayangnya, satu teman mereka tidak berhasil melanjutkan perjalanan sampai ke puncak.

Puncak Vinson Massif, Antartika

Ini lho, sob, Gunung Vinson Massif di Antartika yg diraih Fransiska-Mathilda (@MahitalaUnpar) kibarkan Merah Putih! pic.twitter.com/7ML5jGkX0d — KEMENPORA RI (@KEMENPORA_RI) January 24, 2017

Tidak tanggung-tanggung, benua Antartika yang jarang terjamah pun berani mereka datangi demi melanjutkan misi mencapai puncak tertinggi di dunia. Meski tidak setinggi puncak yang diraih sebelumnya di Argentina, pendakian ini menjadi jejak pertama yang pernah ditinggalkan orang Indonesia yang diwakili dua srikandi tersebut.