Duh, Terlalu Sering Mandi Bukannya Wangi Malah Bahayakan Kesehatan

MANDI dua kali sehari, panduan ini selalu digunakan secara umum guna menjaga kebersihan. Apakah Anda termasuk orang yang mandi lebih dari dua kali sehari? Sebuah penelitian mengungkapkan mandi terlalu sering ternyata dapat mengancam kesehatan Anda.

Penelitian dari Genetic Science Centre at the University of Utah, menyebutkan bahwa membersihkan diri terlalu bersih dapat merusak mikrobioma manusia. Bukannya mengusir kuman, tetapi tubuh menjadi tempat berkumpulnya bakteri,virus, dan mikroba lain.

Terlalu berlebihan menjaga kebersihan dapat mengganggu ekosistem mikroba dan dapat menyebabkan penyakit. Akibatnya, berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, pencernaan, hingga masalah gangguan jantung.

Sebuah studi juga mengungkapkan, warga Yanomami di Amazon memiliki tingkat mikroba yang tinggi pada kulit mereka. Mereka memiliki banyak bakteri ini membawa resistensi antibiotik, meski tubuh belum pernah memiliki kontak dengan antibiotik.

Para peneliti berujar, menggosok dan mencuci rambut juga memengaruhi keragaman mikroba pada tubuh. Namun, mereka tak menyebutkan seberapa sering orang perlu membersihkan tubuhnya.

James Hamblin, editor senior dari The Atlantic mencatat pengalamannya saat menghindari diri dari kebersihan. Hamblin mengakui, awalnya ia begitu berminyak dan tubuhnya berbau tidak sedap. Perlahan, tubuhnya menyesuaikan diri.

"Beberapa saat ekosistem mencapai keadaan yang stabil dan tubuh tidak beraroma busuk. Tubuh tak akan mengeluarkan bau seperti air mawar atau parfum semprot. Anda akan berbau seperti manusia," tukasnya. Demikian dilansir dari Independent, Senin (30/1/2017).