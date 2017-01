Mencengangkan, Pria Ini Koleksi 3.724 Replika Hamburger di Rumahnya

SELAIN pizza, hamburger merupakan salah satu makanan cepat saji yang sangat digemari semua kalangan. Bagaimana tidak? Rasanya yang lezat serta tekstur daging yang lembut dan empuk, membuat siapa saja akan ketagihan menyantapnya.

Berbicara soal hamburger, seorang pria asal Daytona Beach, Harry Sperl, telah mengoleksi ribuan replika makanan berlapis itu sejak 26 tahun lalu. Ia bahkan dinobatkan sebagai Guinness World Record for the Largest Collection of Hamburger-Related Items karena jumlah koleksinya mencapai 3.724 buah.

Saat diwawancara oleh Grub Street, Harry menjelaskan bahwa koleksi pertama yang ia beli merupakan satu set burger plastik display. Tetapi, setelah seorang temannya bertanya apakah ia kini mengoleksi memorabilia burger, hari menjadi bersemangat untuk mengumpulkan berbagai jenis barang bertemakan hamburger.

Harry bahkan memiliki tempat tidur air berbentuk burger yang dibelinya seharga Rp46 juta. Namun, koleksinya yang paling menarik adalah sebuah motor Harley Davidson tahun 1987. Motor tersebut telah mengalami modifikasi selama hampir 2 tahun, hanya untuk diubah agar tampak seperti burger.

Meski telah menerima penghargaan dari Guiness World Record, obsesinya terhadap hamburger tidak lantas berhenti begitu saja. Harry mengatakan kepada organisasi tersebut, bahwa dirinya hendak membangun sebuah rumah berbentuk burger untuk koleksi-koleksinya itu, atau dalam arti lain ia ingin membangun museum burger. Demikian dilansir dari Delish.com, Selasa (31/1/2017).