Naik Kelas, Rolade Daun Singkong Siap Jadi Camilan

Kudapan ini namanya kalo dr yg punya resep rollade daun singkong ..padahal ga mirip rollade yah bentuknya...ini bentuk rose๐Ÿ˜๐Ÿ˜ dan ga digulung kaya rollade biasanya Bahan bakunya sih cmn tahu..daun singkong dan telur yg bumbuin Bagi penggemar tahu biar ga bosen bisa diolah dg bumbu ini Ijin share resep lg ya mb @nawang_okta Bahan : 1 ikat daun singkong muda rebus..peras cincang 5 potong tahu remas2 2 telur Merica 5 bawang merah 3 bawang putihย 1 sdm ketumbar sangrai Daun bawang cincang Gula Dan telur utk celupan Cara membuat : 1.campur semua bahan..dan masukkan cetakan silikon yg sdh dioles minyak lalu kukus sampe matang 2.angkat..celupkan ke kocokan telur lalu goreng sebentar saja Sajikan .. Resep from @safiradesyartie

