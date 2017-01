Ayam Ungkep Laos, Siap Jadi Stok di Kulkas Rumah

Selamat siang.. hari ini masak makanan request dari mas bojo yg katanya kangen sama ayam goreng laos buatan istri nya. Hehe.. . . . ๐Ÿ”Ungkep Ayam Laos ๐Ÿ” Bahan :ย 500gr ayam (saya potomg sekalian saat beli, biasanya jadi 6 potong. *bagian ayam nya saya campur ada paha dada dan sayap* 1 bonggol besar engkuas / Laos cuci bersih parut 3 lbr daun salam 4 lbr daun jeruk buang tulang daunnya 1 btg serai, memarkan 1 bh jeruk nipis Air Bumbu halus :ย 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 sdt ketumbar 1/2 sdt merica 3 bh kemiri 3 sdt garam (saya pakai agak banyak takaran garam nya) Cara membuat : . ๐Ÿ” cuci bersih ayam kemudian lumuri dengan air perasan jeruk nipis sambil diremas-remas, diamkan 15 menit, cuci kembali, tiriskan ๐Ÿ” campur bumbu halus, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, aduk rata. Kemudian lumuri pada ayam sampai rata. ๐Ÿ” masukanayam dan bumbu pada wajan dan tambahkan air sampai hampir terendam semua ๐Ÿ” tutup wajan, jangan terlalu rapat biarkan ada udara. ๐Ÿ” masak sampai air hampir habis / habis. Matikan api. ๐Ÿ” ayam siap digoreng. . . . *kalo aku goreng nya sebagian, jadi sebagian di masukin ke wadah kedap udara dan simpan di kulkas, jadi tinggal goreng* #resep #resepungkepayam #resepayamlaos #ungkepayam #ungkepayamlaos #masakanrumahan #homemade #homecooking #cooking #hobimasak #fotomakanan #fotomasakan #food #instafood #foodlover #foodporn #foodgram #foodgramer #instafoodie #instacooking #happycooking #happywife #berbagiresep #doyancooking #shareresep #reseprumahan #dapurnyaochy

