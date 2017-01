Cari Tahu Sederet Jenang Solo Beserta Maknanya

JENANG adalah satu kuliner khas Solo yang berbentuk bubur manis dengan beberapa isian. Ternyata jenang punya sederet turunan lagi lho, khusus untuk jenang Solo saja setidaknya ada 17 jenis. Wow!

Adit, seorang pemilik catering yang juga jago mengolah jenang menjelaskan kepada Okezone setiap jenis nama jenang, isian bahkan maknanya. Meski bukan berdarah Solo, Sembari menggenggam buku panduan Adit fasih menjelaskan berbagai jenis jenang.

Jenang abrit petak

Jenang Abrit Pethak atau Jenang Merah Putih merupakan perlambangan asal terciptanya manusia. Jenang Putih melambangkan terciptanya manusia dari bibit atau air mani dari ayah, sedangkan Jenang Merah melambangkan bibit atau darah merah dari ibu. Kedua jenang ini dihidangkan dalam satu wadah yang melambangkan percampuran atara bibit ayah dan ibu, sehingga terciptalah manusia (bayi). #AnekaJenang #JenangAbritPethak #JajananPasar #SoloNgangeni A photo posted by SoloNgangeni (@solonganeni) on Nov 7, 2016 at 5:36am PST



Jenang ini mempunyai warna merah dan putih yang mempresentasikan penciptaan atau asal-usul manusia. Jenang ini maknanya selalu melihat sesuatu dengan dimensi yang luas, namun tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan. Laki-laki dan perempuan harus menjalani hidup sesuai kodratnya dan harus tahu apa yang menjadi tujuan hidup yakni senantiasa berbuat kebaikan.

Jenang saloko

Jenang saloko maknanya kesucian itu hanya milik Allah SWT. Manusia harus selalu waspada akan hawa nafsu dan sebisa mungkin mengontrol serta mengoreksinya dirinya saat salah. Manusia memang sumbernya salah tetapi ada kalanya saling introspeksi karena tidak ada manusia yang sempurna.

Jenang timbul





Jenang timbul mempunyai makna harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Manusia harus ingat Allah dan selalu berdoa untuk mewujudkan harapannya menjadi kenyataan. Setiap usaha pasti ada hasilnya, manusia yang mau nasibnya berubah ya harus berusaha.

Jenang sumsum

Jenang Sumsum, semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan jenang yang satu ini. Namun, mungkin hanya segelintir orang saja yang mengetahui makna yang terkadung dalam jenang ini. Biasanya jenang ini dibuat dan dibagikan setelah melaksanakan kegiatan/hajat, agar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan segera mendapat kekuatannya kembali. ”Ben sumsum balung e isi meneh” kalau orang dulu bilang. #AnekaJenang #JenangSumsum #JajananPasar #SoloNgangeni A photo posted by SoloNgangeni (@solonganeni) on Nov 13, 2016 at 9:31pm PST



Jenang sumsum maknanya pada diri manusia melekat sifat kelemahan sekaligus kekuatan. Bentuknya yang padat menjadi simbol kekuatan namun tekstur lembutnya menjadi simbol kelembutan. Kekuatan pada diri manusia sebaiknya digunakan untuk nilai-nilai kebaikan.

Jenang lahan

Jenang lahan memiliki makna lepas dan hilang. Artinya yang harus dihilangkan atau dibuang adalah semua nafsu negatif, iri, dengki, sombong dan sebagainya di hadapan Allah. Manusia sejatinya tidak memiliki apapun tanpa Allah jadi jangan pernah memiliki sifat sombong dan membanggakan diri.