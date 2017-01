Ini Lho, Cara Naik Eskalator yang Benar saat Travelling

ESKALATOR sudah jadi alat bantu yang kita temukan di mana-mana, di pusat perbelanjaan, di stasiun, di hotel, dan lain-lain. Karena berada di tempat umum, kita tentu harus menggunakan eskalator atau tangga berjalan dengan memerhatikan etiket, apalagi ketika kita naik eskalator di negara orang lain.

Menyalip saat akan naik, dorong-dorongan dengan teman seperjalanan di eskalator adalah perilaku yang tidak sesuai etika. Seperti dilansir dari Foxnews, Patricia Napier-Fitzpatrick, pendiri dan presiden The Etiquette School of New York, pun membagikan aturan-aturan dasar naik eskalator.

"Aturan ini ada agar penggunaan eskalator di ruang publik lebih menyenangkan, serta aman, baik untuk mereka yang suka berjalan di atasnya atau hanya diam saat naik dan turun dengan eskalator," kata Napier-Fitzpatrick, dikutip foxnews, Selasa (31/1/2017).

Nah, berikut adalah tips menggunakan eskalator:

Tahu di mana harus berdiri

Selalu berdiri di sisi kanan. Ruang yang tersisa di sebelah kiri adalah untuk mereka yang ingin buru-buru sampai ke titik berikutnya.

Tahu di mana harus berjalan

Seperti disebutkan sebelumnya, ketika berjalan naik atau turun eskalator, penumpang yang ingin berjalan bisa mengambil jalur kiri.

Bepergian dengan seorang teman?

Ketika Anda pergi dengan orang dekat dan terlibat dalam obrolan seru, tetap perhatikan hak orang lain yang menggunakan eskalator. Jangan halangi jalur pejalan cepat. Hal yang sama berlaku ketika Anda ingin menempatkan tas belanja Anda di tangga, jangan letakkan di samping, tapi di anak tangga atas atau bawah Anda.

Jangan dorong-dorongan

Jika Anda memilih untuk berjalan naik atau turun eskalator, pastikan untuk tidak menyikut atau mendorong siapa pun ketika Anda melewati mereka. Jika Anda melakukannya tidak sengaja, meminta maaf sebaiknya dilakukan.

Meminta izin jalan dengan cara sopan juga

Sebaliknya, saat hak Anda untuk berjalan cepat di eskalator terhambat orang lain yang menghalangi jalan Anda, tetap pastikan Anda sopan menyapa mereka.