Wow, Lini Kosmetik Asal London Pilih Beauty Blogger Pria Jadi Model Iklan Terbaru!

KINI, sudah lewat era bahwa segala sesuatu tentang make-up hanya berkaitan dengan wanita. Sekarang, di zaman maju seperti ini pria pun berkaitan dengan yang namanya make-up.

Perubahan ini salah satu contohnya bisa dilihat dari lini-lini kosmetik besar dunia yang berani tampil unik dan mengusung tema berbeda, dengan mendapuk pria sebagai model yang mewakili brand mereka.

Seperti CoverGirl dan Maybelline yang berani mendapuk beauty influencers, James Charles dan Manny Gutierrez sebagai bintang utama untuk iklan produk kampanye teranyarnya.

Sekarang jejak CoverGirl dan Maybelline ini diikuti oleh lini kosmetik besar lainnya, yakni Rimmel London. Seperti dilansir Cosmopolitan, Rabu (1/2/2017) lini kosmetik asal London, Inggris ini diketahui baru saja menunjuk beauty blogger muda, Lewys Ball. Lewys dikenal sebagai pria muda yang kerap menampilkan tampilan aneka gaya make-up dan review produk-produk kosmetik melalui akun resmi Instagram dan Youtube miliknya.

(Foto: Cosmopolitan)

Memiliki skill mumpuni di bidang merias wajah dengan aneka produk make-up, dan jumlah pengikut di Instagram sebanyak 50 ribu, dan 150 ribu di Youtube, jelas bahwa cowok 17 tahun ini memiliki pengaruh besar untuk generasi seusianya.

Sementara itu mengawali kampanye sebagai model Rimmel London, Lewys sudah membintangi video iklan bersama model terkenal Cara Delevingne, dengan menyuarakan tagline “anybody can wear makeup no matter who you are,”.