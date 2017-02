Hasil Rancangan Dinilai Terlalu Mewah, Alexa Chung Diberhentikan Marks and Spencer?

MENJALIN sebuah hubungan kerjasama bisnis yang awet nan tahan lama, memang susah-susah gampang. Buktinya bisa dilihat dari hubungan kerjasama yang terjalin di antara model dan fashion influencer terkenal, Alexa Chung dengan perusahaan retail fesyen besar ternama Marks and Spencer.

Alexa yang telah berkolaborasi dengan Marks and Spencer sejak Februari 2016 rumornya kini telah hengkang perusahaan retail raksasa asal Inggris tersebut. Alexa yang telah melahirkan koleksi Archive by Alexa Chung bersama dengan Marks and Spencer tersebut, seperti dikutip Toggle, Rabu (1/2/2017) disinyalir diberhentikan oleh Marks and Spencer karena perbedaan visi soal desain. Hasil rancangan wanita 33 tahun tersebut dinilai berwujud terlalu mewah.

“Para petinggi Marks and Spencer melihat koleksi rancangan yang dihasilkan oleh Alexa ini terlalu mewah untuk target pasar kebanyakan konsumen dari Marks and Spencer itu sendiri. Dengan desain yang terlalu mewah, maka tujuan yang dibidik kepada para konsumen Marks and Spencer kebanyakan tidak akan sampai dengan sempurna. Jadi para petinggi memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru,” ungkap sebuah sumber saat diwawancara oleh koran The Sun.

Lebih lanjut, kabar yang berhembus menyebutkan bahwa dengan desain yang “too fancy” tersebut maka Marks and Spencer mencoba untuk mengganti Alexa dengan sosok brand ambassador lainnya. “Alexa diganti dengan sosok yang baru ini, dengan harapan bahwa sang sosok yang baru tersebut bisa membawa kembali ciri khas dan nafas khas dari Marks and Spencer yang lebih desain yang lebih umum, mendasar, dan tradional,” tambah sang sumber.

Namun di saat yang bersamaan, sebuah sumber lain menyebutkan bahwa hengkangnya Alexa dari retail yang sudah berdiri sejak 1884 tersebut, ialah karena memang di kontrak awal Alexa hanya akan merilis dua musim proyek bersama Marks and Spencer.

“Sejak awal proyek kolaborasi antara Alexa dan Marks and Spencer memang hanya proyek dua musim, dari dahulu memang tidak ada pembicaraan soal kelanjutan proyek di musim selanjutnya yakni musim ketiga,” tandas sang sumber.