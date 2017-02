Mengusung Tema Poison Ivy, Devy Ros Sukses Memukau Tamu Sorella Luna

TRUNK show bertajuk Sorella Luna kembali digelar oleh MNC Fashion. Berlokasi di Lotus Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, event tersebut dimeriahkan oleh karya-karya dua desainer ternama Indonesia yakni, Devy Ros dan Jeany Ang.

Dalam kesempatan kali ini, desainer Devy Ros menampilkan 12 koleksi terbarunya yang terinspirasi dari bunga poison ivy.

"Poison Ivy selalu menarik perhatian saya. Untuk event Sorella Luna saya sengaja mendalami dan mengolah lebih dalam bentuk-bentuk bunga tersebut. Karena setiap acara fashion, saya selalu menyelipkan unsur bunga pada setiap busana," tutur Devy Ros kepada Okezone, dalam acara fashion show Sorella Luna, di Lotus Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu. (2/1/2017).

Sama seperi Jeany Ang, Devy Ros juga memamerkan karya-karyanya dalam 2 sequence yang berbeda. Untuk sequence pertama, ia mengusung tema ready to wear di mana busana yang ditampilkan terlihat 'ringan', simple, dan natural yang didominasi oleh warna nude, beige, broken white.

(Foto: M.Sabki / Okezone)

"Segmennya memang untuk kalangan lebih muda, dan untuk acara yang lebih luas. Itu sebabnya saya memilih desain dengan potongan mini dress, sleeveless bodycon dan off shoulder," tambahnya.

Di sequence kedua, Devy menampilkan busana yang lebih bold, lebih berani, lebih glamour, dengan nuansa warna totally red. Tidak hanya itu, hair-do dan akesorinya pun terlihat khas, sehingga menampilkan karakter wanita dewasa dan elegan.

(Foto: M.Sabki / Okezone)

"Koleksi terakhir memang occasionnya lebih terkhusus, harus special occasion seperti big party atau someone who have a party," tuturnya.

Lebih lanjut Devy menjelaskan, material yang ia gunakan dalam acara fashion show kali ini didominasi oleh bahan lace dan 'permainan' biding.

"Material saya rangenya memang agak luas, tetapi selalu saya tambahkan lace. Saya penggemar lace dan saya penggemar handcraft. Oleh karena itu, di setiap koleksi saya selalu ada permainan biding," tutup Devy.