MEWAH! Telur Emas Siap Jadi Dessert Elegan

Exotic hard boil egg! 🥚🥚🥚 realistic chocolate eggshell! #pastrychefamauryguichon #egg #gold #mangocompote #coconuts #passion #keylimecremeux #mango #vanilla #pastryporn #chefstalk #clementdesignusa

A video posted by Amaury Guichon (@amauryguichon) on Jan 31, 2017 at 12:42pm PST