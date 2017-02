Hebat, Indonesia Terpilih Jadi Destinasi Menyelam Terbaik di Dunia

Indonesia The Most Popular Dive Destination 2017 JAKARTA - Kabar gembira datang dari pesona bawah laut Indonesia. Di Januari 2017, Dive Magazine, majalah digital scuba terbesar di dunia, menyematkan gelar The Most Popular Dive Destination 2017 kepada Indonesia. Itu setelah Indonesia memenangkan vote terbanyak pilihan pembaca Dive Magazine yang digelar sejak Oktober 2016. Dalam voting digital dengan metode satu IP address 1 suara, destinasi selam Indonesia mendapatkan 22.552 suara netizen. Papua Nugini ada di posisi kedua dengan 6.089 orang. Sementara Filipina ada di posisi tiga besar dunia dengan 3.313 suara. "Ingat, kemenangan itu direncanakan!" ujar Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI. Selengkapnya dapat klik link di bio. #PesonaIndonesia #Indonesia

