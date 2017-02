Wuih...Eksotisnya Kampung Bena yang Terletak di Flores

Di Bena, salah satu desa tradisional Pulau Flores ini waktu seakan terhenti dimana suasana kehidupan dari masa zaman batu masih dapat Anda nikmati. #PesonaIndonesia - In Bena, one of Flores Island's traditional village time seems stopped so you can feel and enjoy atmosphere of the stone age period. #WonderfulIndonesia

