Wow, Dunia Harry Potter Hadir di Jepang

OSAKA, Jepang sudah tumbuh menjadi salah satu tempat yang wajib disambangi karena kehadiran Universal Studio dan juga Wizarding World of Harry Potter. The Wizarding World of Harry Potter merupakan screning dari film, sehingga di sana Anda bisa melihat proses pembuatan filmnya.

Anda akan diajak berpetualang ke dunia fantasi di film, karena wahana tidak sama dengan yang lainnya. The Wizarding World of Harry Potter memiliki fitur canggih yang penuh dengan suasana sihir di seluruh tempat. Dan, lagu khas di film selalu diputar si sana sehingga membuat Anda seperti masuk ke sekolah Hogwarts.

Di sana properti wahana sangat lengkap, misalnya saja di sekitaran pintu Hogwarts ada toko sihir yang pernah didatangi Harry Potter. Ada juga ruangan makan Dumbledore yang diletakan di area bawah tanah dengan sekolah.

Atraksi di sana memberikan kehidupan dengan nyata karena kehadiran teknologi 4K sekarang ada 3D (Dimensi) yang pertama di dunia.

Sekarang pengunjung bisa berpetualang dengan lensa ke dalam dunia sihir yang nyata. Golden Snitch dan fitur menarik lainnya seperti di dalam film juga bisa terlihat secara jelas di sana.

Pertualangan semakin seru lagi ketika terbang dengan menggunakan Hippogriff. Ini merupakan sebuah wahana rollercoaster dengan suasana kampus, yang digerakan oleh peti Hagrid yang terkenal itu. Di dalam film, lokasi tersebut menjadi tempat Harry menyimpan rahasianya.

Sementara itu sebagaimana dikutip dari travelerstoday, Kamis (2/2/2017), untuk mencoba makan malam, di sana ada tiga Broomsticks, dan jangan lupa untuk mencoba butterbeer minuman terkenal di dalam Hogwarts. Minuman tersebut tidak mengandung alkohol sehingga aman bagi anak dan dewasa.