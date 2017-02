TOP TRAVEL: Ingin Berfoto dengan Latar Gunung Himalaya, tapi Enggak Mau Trekking? Ini Caranya

Selamat Pagi... Ngeteh dulu yuukkkk 😉 Kalo buat temen-temen yg mau ke Nepal liat gugusan Pegunungan Himalaya tapi gak mau Trekking masih bisa kok.. Coba main ke Nagarkot, dari sini masih bisa menikmati pemandangan Himalaya.. Kalo clear, Puncak Everest juga bisa keliatan.. Nagarkot dari Kathmandu cuma 3 jam (tergantung traffic) Selain Nagarkot, di Phokara (Sarangkot) jg masih bisa loh nikmatin sunrise Himalaya.. Nah jadi jangan khawatir, Nepal itu bukan cuma Trekking kok.. Tapi masih banyak destinasi lain yg bisa dikunjungi.. 😊 Happy Sunday Folks! . . 📷 by @billydjokosetio #Nagarkot #Himalaya #Nepal #ExploreNepal

A photo posted by abex (@anak_bebek) on Jan 28, 2017 at 8:25pm PST