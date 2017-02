Astaga, Bandara di Skotlandia Hilangkan Pengecekan Screening Penumpang

MENUNGGU antrean pengecekan di pos keamanan memang membuat frustrasi, apalagi ketika melewati bagian screening di bandara internasional. Aturan setiap negara yang berbeda juga akan membuat Anda semakin gugup menghadapi cek barang di sana.

Tetapi kini, penumpang dari Campbeltown ke Bandara Glasgow, Skotlandia, mengubah sistem pengecekan dengan tidak ada lagi screening di pos keamanan. Ini menjadi kali pertama di sana, karena hampir 50 tahun bandara selalu menggunakan proses screening.

Penjaga keamanan sekarang hanya tes 15 penumpang aircraft sebelum keberangkatan dengan tes oral, di mana jika penumpang ditanyai perihal benda tajam seperti senjata atau beberapa cairan. Ini akan diperiksa oleh petugas.

Mengani hal ini, penanggung jawab bandara mengungkapkan jika keputusan ini adalah aman sesuai Department for Transport and the Civil Aviation Authority yang sudah mengambil keputusan serupa. Namun, ini tidak diterima baik oleh beberapa pihak karena kawasan tersebut cenderung berpotensi jadi tempat sabotase.

“Penerbangan di Glasgow sangat dekat dengan nuklir yang berlokasi di Hunterston, terminal minyak terbesar, dan fasilitas di Finnart yang menjadi bagian dari Kementrian Pertahanan akan menjadikan lokasi ini sangat mudah jadi target,” jelas David Avery sebagai negosiator proyek baru di bandara kepada Telegraph, sebagaimana dikutip dari Travelandleisure, Kamis (2/2/2017).

Namun, tak hanya bandara ini saja yang tidak menggunakan screening. Bandara Barra dan Tiree yang beroperasi di Highlands, juga melakukan protokol serupa. Ketiganya berlokasi di Skotlandia, dan jalur penerbangan mereka dekat dengan perkotaan di sana.