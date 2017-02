Ups, Gigi Hadid Pamer Paha Mulus di Iklan Reebok Terbaru!

JIKA kemarin Anwar Hadid yang ramai menghiasi pemberitaan media, sehubungan perihal debut perdananya di majalah Vogue Inggris. Sekarang giliran sang kakak, Gigi yang kembali jadi hot issue.

Hot issue soal Gigi kali ini bukan seputar hubungan asmaranya dengan Zayn Malik. Model 21 tahun tersebut ramai diperbincangkan khalayak karena baru saja memukau banyak mata, dengan tampilannya yang sporty namun sangat seksi di iklan Reebok yang teranyar.

(Foto: Hollywoodlife)

Ya, seperti yang telah diketahui Gigi adalah muse Reebok khusus untuk produk sepatu tenis Reebok yang ikonik, “Club C”. Dalam beberapa foto yang dirilis resmi oleh Reebok, Gigi yang dipotret dalam sebuah dressing room itu hanya tampil dalam balutan sweatshirt berlengan panjang warna abu-abu dan sepatu tenis warna putih tanpa mengenakan bawahan apapun.

Hanya membalut tubuhnya dengan gray sweatshirt dan underwear hitam, otomatis kedua paha mulus dan kaki jenjang Gigi menjadi terpampang jelas. Tidak memakai bawahan apapun, ditambah dengan rambut panjangnya yang hanya digerai alami. Aura sensual nan menggoda Gigi tampak semakin terpancar jelas.

Menjadi model sepatu tenis ikonik SS17 Club C for woman yang sudakeluaran lini sportwear raksasa asal Jerman tersebut, Gigi ditemani oleh rapper sekaligus pencipta lagu, Kendrik Lamar yang menjadi wajah untuk koleksi SS17 Club C for men.

Di mana sepatu tenis “Club C” ini disebutkan sudah hadir sejak 1985 dengan siluet signature Reebok. Sepatu yang dimodeli oleh Gigi dan Kendrik ini sudah mulai dijual resmi di pasaran secara online dan outlet Reebok sejak Rabu 1 Februari 2017 kemarin. Sebagaimana dikutip Hollywoodlife, Kamis (2/2/2017).