Simak 4 Perawatan Kecantikan Teraneh di 2017

TIDAK ada salahnya Anda ingin tampil beda di tahun ini. Coba saja sekarang melakukan beberapa perawatan paling aneh yang akan menginvasi sepanjang tahun ini.

Spa dengan ular, masker emas dan botox is so last year! Di 2017 ini, ditenggarai sudah ada beberapa perawatan kecantikan yang akan membuat kening berkerut karena keanehannya.

Namun, Anda yang suka tantangan dan hal baru, bisa juga lho menjajal beberapa perawatan kecantikan ini, dilansir grivy.com.

Underboob, Belahan Dada Masa Kini

Operasi membesarkan payudara masih akan menjadi tren, tapi terlihat pergeseran permintaan. Dulu, para pasien menginginkan payudara ukuran besar dan bulat, namun kini banyak wanita yang ingin payudara yang lebih kecil dan terlihat alami. Ada satu tren yang ditawarkan para ahli bedah plastik, “underboob job” yang memberikan efek menggantung yang alami, sehingga para pasien dapat menggunakan crop top shirt yang memperlihatkan bagian bawah dada tanpa harus menggunakan bra.

Lip Plumping yang Panas

Bibir penuh ala Kylie Jenner masih menjadi tren. Selain menyuntik filler, banyak juga yang mencoba membalur bibirnya dengan pasta wasabi, minyak black pepper dan paprika!! Yang mengejutkan, menurut seorang dermatologis, ini justru cara yang paling aman dilakukan untuk membuat bibir penuh, meski sementara. Kuncinya adalah jangan berlebihan karena dapat menyebabkan iritasi terutama bagi yang berkulit sensitif.

Masker Kertas Tidak Hanya untuk Wajah

Sheet Masks yang sedang tren itu kini tidak hanya bisa diaplikasikan di wajah, tapi juga tangan dan kaki. Nantinya malah, sheet mask juga akan bisa dipakai di area tubuh lain seperti payudara dan bokong! Bahkan sebuah merek kecantikan di Inggris akan merilis sheet mask dengan bahan yang dapat mengencangkan dan menarik bagian tubuh!

Scotch Tape di Leher

Yup, setelah Kim Kardashians dan Lady Gaga membuktikan kalau scotch tape bisa menolong dada Anda agar posisinya tidak bergeser saat mengenakan gaun dengan kerah rendah dan mengencangkan wajah di atas panggung, tahun ini Anda akan mendapat lebih banyak produk scotch tape yang akan membantu mengencangkan dan menghaluskan area-area lain di tubuh Anda. Contohnya, Nexsey!