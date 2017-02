Yuk Dukung Bandara Soekarno-Hatta Masuk Peringkat 50 Bandara Terbaik Dunia

KEMEWAHAN serta kemegahan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dinilai layak untuk menyaingi bandara di negara lain.

Saat ini posisi bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di urutan ke 63 di ajang kompetisi SkyTrax yang jadi wadah dalam menilai kelayakan sebuah bandara. Dan, di tahun 2017 ini, kompetisi sedang berlangsung dan sedang diuji kelayakannya.

"Yuk berikan suara Anda untuk CGK–nama bandara Jakarta Int Airport, di link http://bit.ly/voteCGK, dengan deadline 28 Februari 2017,” ucap Menpar Arief Yahya, di Jakarta.

Meski di Tahun 2016 lalu, bandara sudah masuk ke peringkat 100. Namun, kini diharapkan bisa menembus angka 50 ke atas. Kehadiran pemeran galeri seni yang dipajang di setiap sisi terminal, diyakini bisa menambah keindahan Bandara Soekarno-Hatta

“Salah satu yang membuat tertarik wisman untuk datang adalah kenyamanan di bandara! Karena Bandara adalah first impression, kesan pertama, yang dirasakan wisman. Kalau kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya pasti menang!” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Baru-baru ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah menambah 1.000 trolley baru di area transit serta penambahan 976 kursi tunggu yang lebih nyaman di Terminal 3.

“Kami ingin di 2017 Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa bergabung dalam jajaran 50 besar bandara terbaik di dunia,” ungkap President Director AP II Muhammad Awaluddin.

Partisipasi voting bisa dilakukan dengan mencantumkan nama bandara pada link http://bit.ly/voteCGK. “Pilih kanal The Best Airport, kemudian ketik Jakarta Int Airport di kolom Airport Terbaik beserta alasannya," sambung Awaluddin.

Bila sudah oke, berikan penilaian di masing-masin kriteria. Penilaiannya menggunakan jumlah bintang dengan skala 1 sampai 5. Satu bintang menandakan buruk, sementara 5 bintang menandakan penilaian yang sangat bagus.

Point pertanyaannya ada 50 item. Dari public transport serving airport, Transport Info Counter, taxi availability / prices, Signage for Public Transport, Signage to Check-In, Signage to Security/Immigration, Signage for Airport facilities, Signage to Boarding gates, Walking distance to Boarding Gates hingga Signage to Baggage hall, semua harus diberikan penilaian 1-5 bintang.

Begitu juga Walking distance for Arrivals + Transfer, Signage for Transport, Taxi etc, Signage for Transit customers, Waiting times for Security, Service of Security staff, Waiting times for Immigration, Service of Immigration staff, Cleanliness of terminal, Cleanliness of washrooms, Availability of showers, Airconditioning / temperatures, Availability of seating, Availability of bag trolleys, Quiet / rest areas, Children's play facilities, semua masuk bahan penilaian.

Sisanya, TV / Entertainment facilities, PRM/ Disabled access and facilities, Access to free WiFi, Availability of Internet kiosks, Power supply / charging facilities, Location of Screens around airport, Standard of flight information screens, Standard of Airport PA's, Coffee shops + restaurants before security, Coffee shop/restaurant staff service, Coffee shop / restaurant prices, Choice of shops before security, Choice of shops after security, Staff service in shops, Finding INFO / HELP counters, Friendliness of Airport Staff, Airport Staff language skills, Baggage Delivery times, Priority Bag Delivery, Lost luggage services, juga harus diberikan penilaian 1- 5 bintang.

"Setelah memberikan bintang, cantumkan asal negara dan alamat email supaya masuk hitungan panitia," punkasnya.