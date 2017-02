Tambahan Kalori pada Kopi Bikin Berat Badan Bertambah

APAKAH Anda sering menambahkan gula atau topping ke dalam kopi Anda? Susu, karamel, whip cream, gula, atau taburan cokelat dapat menambah kalori dari kopi yang akan diminum.

Sebuah studi yang dlakukan Profesor Ruopeng An dari College of Applied Health Sciences di University of Illinois melakukan penelitian.

Menurut Dietary Guidelines for Americans pria berusia antara 18-55 tahun yang aktif perlu mengonsumsi sekira 2.600-2.800 kalori setiap hari. Sementara wanita perlu asupan 2.000-2.200 kalori per harinya.

Dietary Guidlines mengatakan, kopi dan teh sebenarnya dapat mendukung program diet. Namun, kalori tambahan aditif bisa mencetuskan obesitas.

Tim peneliti menemukan, gula, krim, dan pemanis lainnya, menambahkan 63 kalori pada kopi setiap harinya. Profesor An mencatat, 60 persen kalori berasal dari gula, tetapi sebagian besar berasal dari lemak.

Sedangkan teh yang ditambahkan dengan gula dapat menambahkan 43 kalori ekstra setiap harinya. Temuan melaporkan, hampir 85 persen kalori juga berasal dari gula.

"Temuan kami menunjukkan, banyak peminum kopi dan teh harian selalu menambahkan gula untuk meningkatkan rasa minuman. Tapi mungkin tanpa sadar mereka tidak mempertimbangkan kalori maupun implikasi gizi," jelas Profesor An.

Sementara peneliti lain mengakui, jumlah kalori ekstra dari zat aditif dalam kopi dan teh, memiliki dampak pada kenaikan berat badan. Demikian dilansir dari Medicalnewstoday, Kamis (2/2/2017).