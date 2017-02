Tinggal di Jakarta Sebaiknya Kurangi Pemakaian Foundation, Mengapa?

JAKARTA sebagai Ibu Kota yang sangat cepat pergerakannya, kurang lebih menjadikan para penduduknya menjadi pribadi yang dinamis. Tidak terkecuali di dalamnya, termasuk para wanita pekerja.

Sebagai wanita pekerja yang meniti karir di kota besar seperti Jakarta, yang mana cuacanya sangat sulit diprediksi, lalu belum lagi ditambah dengan tingkat polusi yang tinggi. Menjadikan para wanita di Jakarta harus cerdik dalam mengaplikasikan make-up dalam aktivitas sehari-hari.

Kemudian, sebetulnya pengaplikasian make-up bagaimana yang sebaiknya dilakoni para wanita urban di Jakarta yang sehari-harinya memiliki mobilitas tinggi? Menjawab hal ini, Okezone bertanya langsung kepada make-up artis profesional, Rama Jee.

“Kalau boleh saran sih ya, untuk cewek-cewek di Jakarta sebaiknya mulai sekarang kurangi pemakaian foundation dalam keseharian. Jika perawatan dasar kulit wajahnya ngasal alias enggak bagus, pemakaian foundation bisa juga jadi salah satu faktor penyumbang kulit wajah menjadi kusam loh. Pemakaian bedak yang berjenis two way cake untuk bekerja dan kegiatan sehari-hari sebetulnya sih sudah cukup loh,” jelas Rama yang ditemui Okezone, baru-baru ini di bilangan Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Rama menjelaskan bahwa dengan kondisi Jakarta yang cuacanya bisa sangat panas terik, lalu sedetik kemudian bisa langsung hujan deras ditambah kadar polusi yang tinggi. Pemakaian foundation memang seharusnya sudah mulai dikurangi.

“Aku saranin sih sebenarnya poles bedak two way cake saja cukup kok untuk sehari-hari, sekarang kan dalam bedak two way cake itu sudah mengandung foundation dan SPF nya semua sudah jadi satu. Jadi tinggal pakai itu saja sih, kuncinya adalah rajin touch-up alias poles ulang lagi saat sudah mulai memudar,” jelas make-up artis yang memiliki beauty academy pribadi ini.

Pemakaian foundation menurut Rama sendiri, cukup diaplikasikan saat menghadiri kesempatan-kesempatan acara yang lebih spesial saja.

“Pakai foundation saat momen yang lebih khusus saja, contohnya pas ke kondangan yang memang membutuhkan aplikasi make-up yang lebih khusus daripada biasanya. Selain itu bisa juga misalnya saat ada spot-spot di wajah yang ingin dikoreksi yang tidak hanya cukup dipulaskan concealer,” tutup pria berambut platinum silver ini sambil tersenyum ramah.