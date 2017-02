Alamak Cantiknya Sandwich Buah & Sayuran Ini, Jajal Bikin Yuk

かわいいおててのオープンサンド ■材料 【オレンジオープンサンド】 ・クリームチーズ 大1 ・スライスオレンジ 1/2個 ・ミント 適量 【キウイとイチゴのオープンサンド】 ・クリームチーズ 大1 ・イチゴ 1個 ・キウイ 1/2個 【りんごのオープンサンド】 ・クリームチーズ 大1 ・りんご 1/4個 ・シナモン 適量 ・くるみ 適量 【アボカドオープンサンド】 ・クリームチーズ 大1 ・アボカド 1/2個 ・紫玉ねぎ 1/4個 ・生ハム 10g 【マッシュルームオープンサンド】 ・クリームチーズ 大1 ・スライスマッシュルーム 2個 ・塩胡椒 適量 ・レモン 1/8個 ・オリーブオイル 適量 ・タイム 適量 【目玉焼きオープンサンド】 ・明太マヨネーズ 大1 ・目玉焼き1個 ・ネギ 適量 ■手順 1. パンを用意し、それぞれにクリームチーズ、ホイップクリーム、明太マヨネーズなどを塗る。 2. フルーツやアボカドは薄くカットし、目玉焼きは焼いておく。紫玉ねぎは水にさらした後、水気を切っておく。 3. 順番に具材をのせて盛り付けたら完成。 facebookも公開中!Tastemade japanで検索してくださいね。 #オープンサンド #イチゴ #キウイ #オレンジ #りんご #アボカド #ホイップクリーム #目玉焼き #お弁当 #ピクニック#fruit #strawberry #orange #sandwich #おうちご飯 #おうちごはん #instafood#instacook #yummyfood#homemadefood #昼ごはん #ランチ #朝ごはん #朝ごパン #おうちカフェ #グルメ #レシピ #nomnomnom #ilovefood

