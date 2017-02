RESEP PILIHAN: Masak Ayam Oriental untuk Makan Malam Yuk

Ayam Goreng Oriental *Unduh aplikasi kami untuk resep inspirasi lainnya! Link di bio. BAHAN: 1 paha ayam Garam Merica Tepung kentang Minyak sayur . Saus: 20g paprika merah 20g paprika kuning 20g ketimun 20g bawang daun 1/8 jeruk bali 1 sdm kecap asin 1 sdm cuka 1/2 sdm gula 1/2 sdm kecap Inggris 1 sdt minyak wijen . Cara membuat: 1. Potong dadu paprika, ketimun, dan bawang daun dengan ukuran 5mm. Rendam potongan bawang daun. Potong bagian-bagian jeruk bali lalu sisihkan. 2. Di dalam mangkuk, campur potongan sayuran dengan bahan-bahan untuk saus dan aduk rata. 3. Belah paha ayam dan letakan secara terbuka diatas talenan. Bumbui dengan garam dan merica di satu sisi. Taburkan tepung kentang di sisi yang lain 4. Goreng ayam dengan suhu 180 derajat hingga matang sempurna. 5. Potong-potong menjadi ukuran yang mudah untuk dimakan. 6. Pindahkan ayam ke piring dan tuangkan saus diatasnya.

A video posted by Tastemade Indonesia (@tastemadeindonesia) on Jan 26, 2017 at 4:35am PST