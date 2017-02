IFW 2017 : Buka Runway Youniverse Celebration of Colors, Vidi Aldiano Kekinian dengan Rambut Warna Baru

HARI ini, Sabtu 4 Februari 2017 perhelatan salah satu pesta mode terbesar di Tanah Air yakni Indonesian Fashion Week (IFW) 2017 telah berlangsung selama empat hari.

Di gelaran hari keempat ini, pagelaran busana utama dihadirkan oleh delapan orang perancang busana, Ria Miranda, Barli Asmara, Dian Pelangi, Mel Ahyar, Zaskia Sungkar, Malik Moestaram, Norma Hauri, dan Kuraein Karzai yang berkolaborasi dengan lini make-up ternama, Wardah. Jika tahun lalu hanya menampilkan sisi fesyen, di tahun ini pagelaran dibuat sedikit berbeda dengan menyuguhkan kolaborasi antara fesyen dan dunia musik.

Suguhan dari dunia musik ini, salah satunya ditampilkan oleh solois pria terkenal, Vidi Aldiano yang malam ini tampil tampan seperti biasanya, dengan balutan jas slim-fit metalik kombinasi hitam dengan skinny pants hitam. Memeriahkan panggung runway "Youniverse Celebration of Colors" Vidi ternyata tampil dengan penampilan baru yang kekinian. Ya, pemilik hits "Cemburu Menguras Hati" ini melakukan transformasi rambut dengan mengubah warna rambutnya yang semula hitam polos menjadi warna rose gold yang sekarang memang masih menjadi the "it" haircolor.

(foto: pradita/okezone)

Sementara itu, menyemarakkan suasana fashion show pria lulusan Universitas Pelita Harapan ini melantunkan tembang andalannya. Seperti "Nuansa Bening" , hingga tembang lawas seperti "Aku Cinta Dia" dan "Inikah Namanya Cinta" yang disambut meriah oleh semua penonton yang hadir.