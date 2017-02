TOP FOOD 1: Johnny Deep Habiskan Rp400 Juta Buat Minum Wine

MASIH ingat dengan film The Pirates of Caribbean? Aktor utama dalam film tersebut ternyata memiliki gaya hidup mewah yang bisa bikin kamu tercengang!

Mantan manajemen bisnis Depp, Michael Kump mengatakan, untuk memenuhi gaya hidupnya itu Johnny Depp harus menggelontorkan dana sebesar Rp26 miliar perbulan. Biaya tersebut digunakan untuk merawat kapal yacht yang dibelinya seharga Rp240 miliar, serta biaya konsumsi wine sebesar Rp400 juta per bulan.

Berkat kecintaannya terhadap wine, Depp rela merubah tato berlafalkan nama mantan istrinya yakni, "Winona Forever" menjadi "Wino Forever. Seperti diketahui, pada 1990 lalu Depp memutuskan untuk bercerai dengan Winona Ryder.

Dalam sebuah blog yang dirilis oleh Underground Cellar, Depp mengaku mengonsumsi setengah botol wine setiap harinya. Sumber lain mengatakan, sudah lebih dari beberapa dekade lalu, Depp selalu mengonsumsi merek wine legendaris yakni, Chateu Petrus.

Harga wine tersebut disinyalir mencapai Rp35 juta per botol. Bayangkan jika ia mengonsumi minuman ini setengah botol per hari, dalam arti lain Depp harus mengeluarkan dana sebesar Rp534 juta per bulan. Demikian dilansir dari The Daily Meal.