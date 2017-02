Nih, 6 Pengobatan Flu yang Malah Bikin Sakit Makin Parah

NIATNYA ingin mengobati flu yang tidak kunjung sembuh. Namun, beberapa kesalahan ini malah suka membuat flu makin parah. Apa sajakah?

Flu atau pilek mungkin merupakan penyakit yang sering kita jumpai. Kita tentu sering mendengar atau bahkan memiliki kebiasaan sendiri dalam menghadapi flu. Namun, apakah semua pengobatan atau kebiasaan tersebut benar? Apakah pengobatan tersebut memang mempercepat penyembuhan atau justru memperparah kondisi kita?

Berikut ini adalah beberapa kesalahan dalam pengobatan flu yang malah bisa membuat sakit Anda jadi makin parah.

1. Minum suplemen zat besi

Beberapa penelitian memang memperlihatkan bahwa zat besi dapat mempercepat penyembuhan pada orang dewasa, namun suplemen besi juga dapat memberikan efek samping yang buruk. Mengonsumsi zat besi dapat meninggalkan rasa tidak enak di mulut dan dapat menyebabkan mual. Beberapa nasal spray yang mengandung besi juga diketahui dapat merusak mukosa atau lapisan dalam hidung dan dapat membuat Anda kehilangan kemampuan menghidu. Selain itu, pemberian besi tidak memberikan efek pada anak-anak dengan flu.

2. Tidak minum obat sama sekali

Beberapa orang tidak mau minum obat untuk mengatasi flu karena berpikir akan sembuh sendiri. Padahal, tanpa mengonsumsi obat, lendir dari hidung Anda akan semakin banyak dan justru menyebarkan virus flu yang bereplikasi dalam tubuh Anda.

Oleh karena itu, untuk kenyamanan Anda, Anda dapat mengonsumsi obat untuk meringankan gejala flu yang sedang Anda alami. Anda dapat mengonsumsi obat anti-inflamasi seperti ibuprofen untuk mengatasi demam dan nyeri pada tubuh, antihistamin untuk hidung berair, dan obat batuk jika Anda mengalami batuk. Selain membuat Anda lebih nyaman, obat ini juga dapat membantu mencegah penularan virus dari tubuh Anda.

3. Mengonsumsi vitamin C dosis tinggi

Vitamin C sering dikatakan dapat menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari flu hingga kanker. Beberapa penelitian memang membuktikan bahwa mengonsumsi vitamin C saat Anda baru terserang pilek memang dapat meringankan gejala. Namun, efektivitas vitamin C dalam mengurangi gejala masih tergolong sangat rendah.

Selain itu, vitamin C dosis tinggi juga diketahui dapat menyebabkan diare. Bagi beberapa orang, vitamin C dosis tinggi yang dikonsumsi bahkan dapat meningkatkan penyerapan besi dan menyebabkan toksisitas besi.

4. Makan sup ayam instan

Penelitian membuktikan bahwa benar, kandungan nutrisi dalam semangkuk sup ayam memiliki efek anti-inflamasi yang dapat meringankan gejala flu. Akan tetapi, perlu diingat, banyak sup ayam instan yang dijual di supermarket mengandung terlalu banyak garam. Kandungan tinggi garam ini dapat membuat Anda dehidrasi, sementara tubuh Anda yang sedang mengalami flu membutuhkan banyak cairan untuk membuat Anda lebih baik.

Jika Anda ingin mengonsumsi sup ayam, cobalah membeli produk yang rendah garam atau lebih baik lagi, Anda dapat membuat sup Anda sendiri.

5. Menganggap enteng flu dan melakukan aktivitas seperti biasa

Sebagian besar orang mungkin menganggap flu adalah penyakit yang ringan, sehingga ia tetap beraktivitas seperti biasa setelah mengonsumsi obat. Namun, hati-hati, jika Anda mengonsumsi obat yang mengandung anti-histamin, obat tersebut dapat memberi efek mengantuk. Ada baiknya jika Anda tidak melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian ekstra seperti menyetir saat Anda mengonsumsi obat flu.

6. Membeli sembarang obat flu di apotek

Salah satu hal yang perlu diwaspadai saat Anda membeli obat tanpa resep dokter adalah adanya kemungkinan terjadinya interaksi obat yang tidak diingankan. Jika Anda membeli dekongestan yang mengandung pseudoephedrine, phenylephrine, atau oxymetazoline, Anda harus berhati-hati terhadap efek sampingnya. Anda juga perlu berhati-hati jika Anda sedang mengonsumsi obat anti-depresan. Menurut Mayo Clinic, para penderita hipertensi juga harus berhati-hati saat mengonsumsi dekongestan.

Berhati-hatilah saat membeli obat bebas, selalu baca aturan pemakaian pada setiap produk dan pastikan Anda membaca hal-hal yang perlu diperhatikan pada kemasan. Jika Anda meminum obat-obatan rutin, tanyakan terlebih dulu kepada apoteker atau dokter mengenai interaksi obat yang mungkin terjadi.

Bagaimana cara terbaik mengobati flu dan pilek?

Mungkin memang banyak hal yang dapat memperburuk flu Anda, namun ingatlah bahwa hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi flu adalah dengan menjaga agar kebutuhan cairan tubuh Anda tetap terpenuhi. Terdapat banyak cairan yang dapat membantu Anda. Air putih, jus, kaldu, dan air hangat dengan perasan lemon dan madu dapat melegakan hidung yang tersumbat. Berkumur dengan air garam juga dapat meredakan nyeri tenggorokan Anda. Demikian dilansir Hellosehat.