Enggak Bisa Move On, Desainer Ini Bikin Koleksi Busana Bertema Keluarga Obama

MASYARAKAT Amerika Serikat tampaknya masih belum bisa move on dari presiden AS sebelumnya, yakni Barack Obama. Adalah desainer bernama JoeFreshGoods, yang membuat sebuah lini busana sebagai tribute untuk keluarga Obama.

Lini busana bernama ThankUObama ini menghadirkan koleksi yang terdiri atas kaus hingga sweatshirt. Ada kaus warna marun dengan tulisan 'MALIA', kaus lengan panjang putih bertuliskan 'Barack n Michelle', serta kaus hitam bergambar Obama dengan mahkota.

JoeFreshGoods juga menggandeng Chance the Rapper sebagai modelnya. "I'm a model now. #ThankUObama droppin in like 15 minutes. ThankUObama.us," tulisnya di akun Twitter.

"Malam ketika Obama pertama kali menang memberi saya begitu banyak harapan, terutama dan terpenting sebagai orang kulit hitam. Saya memutuskan untuk membuat koleksi sebagai pernyataan 'Terima kasih' yang memberi saya sesuatu untuk tersenyum sekarang dan nanti ketika saya membuka lemari," tulis sang desainer dalam situsnya.

Mengutip Elle, Minggu (5/2/2017), koleksi tersebut terjual dengan cepat. Lalu, kembali di-restock satu minggu kemudian.