Kocak, Cukur Rambut di India Sambil Dibacain Mantra

BERCUKUR andalan pria untuk tampil prima. Rutinitas grooming ini bisa dibilang sangat melekat bagi kaum Adam, bahkan, sebagian dari mereka mungkin sulit untuk meninggalkannya.

Jika Anda berpikir bercukur hanya tinggal memangkas rambut-rambut kecil pada rahang sampai dagu, mungkin Anda perlu berpikir ulang. Di beberapa negara di belahan dunia ini, mempunyai ritual cukur yang berbeda dan bisa dikatakan sangat unik. Salah satunya di India.

Ya, netizens sedang dihebohkan dengan beberapa viral video yang memperlihatkan bagaimana seorang tukang cukur di India memberikan treatment-nya pada pelanggan yang datang.

Pertama-tama pencukuran dilakukan seperti biasa, namun saatnya datang waktu untuk dipijat, atraksi tak biasa barulah dimulai.

"One more massage. You like massage?" ujar sang barber.

Setelah mendapatkan persetujuan barber tersebut mulai beraksi. Yang pertama ia sentuh bagian pundak. Kocaknya, sambil memijat ia melakukan gerakan seperti mengusir aura negatif si pelanggan. "Wuussh wuussh.." tangan barber terus melambai 'mengeluarkan' aura negatif.

Kemudian, ia menyemprotkan air ke area rambut, mungkin ini dimaksudkan agar pelanggan semakin segar. Lalu, dipijatnya lagi bagian kepala, kali ini sebaliknya tangannya melambai seperti memasukan aura positif. Berlanjut ke area punggung, ia meremas remas bagian punggung membuat pelanggannya merasa rileks. Selanjutnya dahi dan tangan dengan menggunakan batu berbentuk telur, barber tersebut mengoleskan minyak dengan perantara tersebut.

Jari jemari juga terkena sentuhannya. Satu persatu jari dipijat kemudian tulangnya seakan dipatahkan untuk mengurai ketegangan pada otot yang kaku. Dan masih dengan ritual "wush wush" mengeluarkan aura negatif dan memasukan aura positif.

Pijat bagian tubuh selesai, ini yang ditunggu-tunggu, massage bagian wajah. Diawali dengan sang barber mengoleskan sejenis krim ke seluruh bagian wajah dan leher. Sembari menyugesti agar pelanggan rileks, dengan lihai barber menggosok-gosokkan tangannya secara cepat. Kemudian berlanjut bagian telinga dan kembali ke bagian wajah.

Terakhir, setelah treatment hampir rampung barber tersebut menyemprotkan air kembali lalu mengibas-ngibaskan handuk sambil seperti membacakan mantra dalam bahasa India. Pijat ini ditutup dengan barber membangunkan si pelanggan lalu menginstruksikan untuk menggosok-gosok telapak tangan dengan cepat dan kemudian, seperti membuang jauh aura negatif.

Bagaimana? Ingin mencoba cukur dan pijat ala orang India ini? Selengkapnya, silahkan tonton video kocaknya berikut ini.