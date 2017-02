Jangan Beli Terus, Bikin Sendiri Tempe Mendoan

#Repost 🍪🍤thank you dear🍪🍤@ulfa_kitchen · · · Assalamu'alaikum. Ini makanannya orang Indonesia. Yups, tempe harus selalu sedia di kulkas setiap hari. 😅😅 "TEMPE MENDOAN" Bahan : 1/2 papan tempe (potong tipis) 100 gram tepung terigu 1 sdm tepung sagu 3 batang daun bawang (iris tipis) 1/4 sdt gula pasir Garam secukupnya Air secukupnya Minyak untuk menggoreng Bumbu dihaluskan : 5 bawang merah 3 bawang putih 1 sdt ketumbar 1/2 ruas kunyit 1/2 ruas kencur (boleh skip) Cara membuat : 1. Campurkan tepung terigu, tepung sagu, bumbu halus, gula pasir, dan garam. 2. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil aduk rata hingga adonan pas airnya (tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer). 3. Masukkan irisan daun bawang lalu aduk lagi hingga rata. 4. Panaskan minyak, celupkan tempe dalam adonan tepung hingga rata lalu goreng tempe hingga matang atau berwarna kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. 5. Tempe mendoan siap disajikan bersama dengan sambal kecap atau cabe rawit. • Bahan sambal kecap : Bawang merah, bawang putih, cabe rawit ditumis hingga layu, kemudian cincang halus tambahkan sedikit garam dan kecap manis secukupnya lalu aduk rata. #tempemendoan #resepmasakanindonesia #resepmasakanfavorit #shareresep #berbagiresep #resepyummy #hobimasakid #resepcookingbaking #yukbelajarmasak #masakan_rumahan #resepku_yummy #panduanmemasak #idebekal #fotomasak #fotokue #bekalbekalku #dapurbekal #ide_masak #doyanmasak #doyancooking #doyanbaking #homemadefood #ri_tempe #ri_gorengan

