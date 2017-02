Memboyong Kelezatan Dendeng Balado & Naniura hingga ke Paris

Western Sumatra Crispy Beef with blado red chili sauce #dendengblado #wonderfullindonesia #academiinternationalegastronomie #akademigastronomiindonesia #acmiid #kisahrasaindonesia #foodphotography #foodstagram #instagram

A photo posted by William W. Wongso (@williamwongso) on Feb 5, 2017 at 10:29am PST