5 Cara Mengencangkan Otot dengan Cepat dan Mudah

TAK perlu repot-repot ke gym, Anda bisa melakukan beberapa olahraga sederhana untuk mengencangkan otot di rumah. Lagipula, menjaga tubuh tetap sehat juga tidak harus mahal.

Mengencangkan otot tubuh dengan cepat tentu bisa dilakukan jika Anda berolahraga dengan rutin. Melansir laman MNN, Senin (6/2/2017), terdapat 5 olahraga untuk mendukung pengencangan otot.

Jogging

Ashley Marriott seorang pelatih kebugaran mengatakan, bila Anda fokus 80 persen pada olahraga kardio, akan sangat membantu mengencangkan otot tubuh. Melakukan jogging atau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, mampu mendukung kekuatan otot tubuh.

Squats

Ini salah satu latihan terbaik yang bisa Anda lakukan. Cobalah berdiri dengan kaki selebar bahu dan tempatkan lurus di depan atau belakang kepala Anda. Mulailah dorong pinggul dan bokong, sambil menekuk lutut. Lompatlah hingga tubuh Anda tegak lurus, Lakukan setiap hari olahraga ini setiap hari untuk mendukung kekuatan otot.

Push up

Selain squats, push up merupakan olahraga yang paling mudah dan cepat mengencangkan otot Anda. Latihan ini bantu mengencangkan otot dada, bahu, trisep, dan otot inti. Bila Anda tidak bisa melakukan posisi push up sempurna, cobalah tekuk lutut Anda sedikit dan lakukan teknik yang sama pada push up.

Latihan trisep

Marriott menyarankan olahraga ini untuk menurunkan berat badan mereka. Olahraga ini sangat mudah dilakukan di rumah. Tumpukan tangan Anda di tepi kursi tegak lurus, sementara kaki menekuk seperti posisi duduk. Kemudian turunkan tubuh Anda dan tangan membentuk sudut 90 derajat. lakukan 10 kali untuk 2 set setiap hari atau hingga trisep Anda terasa kencang.

Crunches

Olahraga ini mampu mendorong kekuatan inti tubuh. Melakukannya dengan rutin mampu membangun otot Anda secara keseluruhan. Rebahkan diri di atas matras, tekuk kaki Anda, dan silangkan lengan pada dada. Lakukan 10 kali untuk 3 set crunches setiap hari untuk mendapatkan hasil yang optimal.