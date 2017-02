Flu Tidak Kunjung Sembuh, Lima Hal Ini Bisa Jadi Penyebabnya

FLU Anda tidak kunjung sembuh? Siapa tahu Anda kurang beristirahat dan pola makan tidak teratur. Biasanya flu disertakan dengan gejala hidung terseumbat, nyeri tubuh, mengigil, dan sakit tenggorokan.

Melansir laman WebMD, Senin (6/2/2017), lakukan beberapa tips berikut untuk mengatasi flu yang tak kunjung sembuh.

Istirahat lebih cukup

Jangan paksakan diri untuk berolahraga atau menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Bila selama ini Anda memaksakan diri untuk bekerja di kantor, mintalah izin untuk beristirahat di rumah beberapa saat hingga flu mereda.

Minum

Jangan sepelekan minum air putih di saat Anda flu. Air putih mampu menjaga kadar cairan tubuh tetap stabil. Anda bisa menyertakan jus buah atau teh herbal yang dicampur madu untuk menenangkan sakit tenggorokan. Bila Anda merasa mual, cobalah minum air teh herbal perlahan. Lakukan tiap hari hingga tubuh terbebas dari flu.

Kompres dengan air hangat

Di saat Anda beristirahat, cobalah kompres dahi Anda dengan menggunakan air hangat, Sehingga Anda terbebas dari flu dan sinusitis. Kompres juga pada bagian hidung dengan air hangat, sehingga Anda merasakan kelegaan saat bernafas.

Humidify

Anda bisa meringankan hidungan dan tenggorokan dengan humidifier. Duduklah seharian saat Anda istirahat untuk mengatasi masalah hidung tersumbat. Lakukan beberapa menit dan hirup uap hangat yang keluar, sehingga saluran napas Anda terasa lebih lega.

Makan sup

Menurut sebuah studi dalam Chest Journal, sup ayam dapat mengatasi gejala infeksi saluran pernapasan atas, seperti flu. Reid B. Blackwelder, profesor kedokteran keluarga di East Tennessee State University, mengatakan bahwa semangkuk sup ayam panas dapat membuat penderita flu merasa lebih baik. Selain uapnya yang melegakan jalan nafas, sup ayam membantu menjaga ketahanan tubuh Anda.