Sambut Creative Director Baru, Calvin Klein Ganti Logo

LOGO bagi sebuah brand adalah identitas yang sangat penting, apalagi bagi suatu label atau brand yang sudah lama malang-melintang dalam suatu industri.

Menyadari akan pentingnya sebuah logo untuk menampilkan imej brand itu sendiri. Rumah mode mewah asal Amerika, Calvin Klein diketahui baru saja mengubah bentuk logonya.

Hal ini terungkap lewat sebuah unggahan foto di dalam akun resmi Instagram Calvin Klein, dalam foto tersebut tertulis jelas “a return to the spirit of the original” dan an acknowledgement of the founder and foundations of the fashion house,”.

Sebagaimana dikutip Harpersbazaar, Selasa (7/2/2017) perubahan logo atau bentuk font dari lambang rumah mode yang sudah berdiri sejak 1968 ini disinyalir sebagai tanda selamat datang untuk sang creative director yang baru yakni, Raf Simons.

(Foto: Harpersbazaar)

Lebih lanjut disebutkan, logo baru Calvin Klein dengan bentuk semua huruf kapital warna hitam putih yang tegas ini adalah hasil kolaborasi antara with art director dan desainer grafis, Saville. Setelah sebelumnya, logo Calvin Klein dibentuk dengan tampilan huruf C dan K saja yang dibentuk kapital.

Di mana sosok Saville lah yang menjadi muse alias inspirasi dari seorang Raf Simons saat meluncurkan koleksi rancangan busana pria untuk musim gugur pada 2003 lalu, hingga akhirnya hubungan kerjasama keduanya berlanjut menjadi hubungan pertemanan.

Sementara itu, logo baru hasil kreasi Seville ini sendiri mengandung makna perpaduan antara perubahan modern dan penghormatan terhadap masa lalu. Raf Simons sendiri dikabarkan akan mulai menampilkan debut koleksi rancangan perdananya untuk Calvin Klein pada pagelaran busana 10 Februari 2017 mendatang.