Yummy! Es Krim Berwarna Ungu Ini Ternyata Terbuat dari Ubi Loh

NETIZEN di seluruh dunia saat ini sedang digemparkan dengan kemunculan es krim berwarna ungu nan unik. Foto yang sedang ramai diperbincangkan itu tentu saja bukan hasil rekayasa atau editan photoshop.

Dilansir dari Metro, Rabu (8/2/2017), warna unik es krim tersebut ternyata diolah menggunakan daging ubi yang berasal dari Filipina. Dikenal dengan sebutan ubi lavender, bahan masakan ini sebetulnya dapat ditemukan di daerah tropis termasuk di Indonesia.

Selain diolah menjadi es krim nan lezat, masyarakat Filipina juga sering mengolah ubi lavender menjadi hidangan lezat lainnya seperti, cookie, cake, bahkan selai.

Ubi lavender atau ubi jalar juga dikenal baik untuk kesehatan tubuh. Ia mengandung beta karoten yang cukup tinggi, dan merupakan antioksidan alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dari berbagai penyakit berbahaya.

