Saingi Make-Up Harry Potter dan Games of Thrones, Make-Up Pirates of the Caribbean Siap Diluncurkan

RAGAM dalam dunia make-up sekarang makin hari sudah semakin semarak seiring dengan kemunculan set make-up bertemakan film fantasi Harry Potter dan Games of Thrones, hingga Sailor Moon.

Kini bersiaplah untuk menyambut kedatangan set make-up, yang lagi-lagi dihadirkan dengan mengangkat tema dari sebuah film fiksi fantasi. Kabar gembira kali ini hadir ditujukan untuk para make-up junkie terutama yang juga menggemari film yang menceritakan soal kisah seorang pembajak laut, Pirates of the Caribbean.

Sebagaimana disitat Teenvogue, Rabu (8/2/2017) set palette bertemakan Pirates of the Caribbean ini dihadirkan oleh lini kosmetik Lorac Cosmetics. Melalui akun Instagram resminya, semalam Lorac mengumumkan resmi perihal peluncuran set palette Pirates of the Caribbean tersebut.

"Who is tuned in to the #superbowl today?! We are thrilled to announce #LORAC will be heading to the high seas with @disneystudios. The trailer premiere has us feeling giddy already! So excited to see the collection at @ultabeauty and other fine retailers. There is much more coming soon. #PiratesLife #DeadMenTellNoTales,” tulis Lorac dalam keterangan fotonya tersebut.

Seperti yang terlihat dalam cuplikan foto tersebut, palette make-up Pirates of the Caribbean yang direncanakan akan mulai diluncurkan pada musim semi 2017 mendatang ini memiliki bentuk tampilan seperti antara sebuah kompas klasik dan kotak Pandora (kotak harta karun). Sementara itu, pihak Disney sendiri diketahu telah mengeluarkan cuplikan tayangan seri lanjutan film Pirates of the Caribbean yakni Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.