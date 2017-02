Gaya Rambut Ini, Bisa Tingkatkan Kegantengan Anda hingga Level 999

TAK hanya wanita yang memiki banyak potongan rambut yang bisa divariasikan sepanjang waktu. Pria pun memiliki beragam gaya potongan rambut yang bervariasi. Berikut beberapa potongan rambut yang bisa menjadi andalan pria, dan menaikan level ketampanan hingga 999 persen.

Because, they haircuts never go out of style!

Side part

(foto: mensstyle)

Potongan rambut ini timeless, kuncinya pada bagian samping rambut yang fleksibel dan sleek. Gaya rambut ini bisa sesuai dengan bentuk wajah apa saja.

Buzz cut

(foto: mensstyle)

Potongan rambut lain yang tak lekang oleh waktu yakni buzz cut, atau semi plontos. Potongan rambut ini cocok pada bentuk wajah yang kotak dan biasa dipakai oleh para militer.

Slick back