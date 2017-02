Pagi-Pagi Kirim Pesan Macam Ini ke Pacar Bikin Mood Semangat Terus Lho!

SALING menggoda lewat pesan teks adalah cara yang bagus bagi setiap pasangan menunjukkan kasih sayang mereka. Jika itu dilakukan pada pagi hari tentu juga berdampak aktivitas harian yang menyenangkan.

Coba rutin mengirim pesan untuk pasangan setiap pagi agar suasana hati stabil dalam keadaan baik. Inilah contoh pesan teks pagi hari yang bisa Anda kirim untuk pasangan agar menjaga mood selalu bagus seperti dikutip Textweapon, Kamis (9/2/2016).

Contoh 1

"Good luck pada presentasinya hari ini! You're going to rock their world!"

Pesan ini menunjukkan tujuan Anda terhadap sesuatu yang akan dia jalani hari ini. Tunggu balasannya yang lebih menyenangkan.

Contoh 2

"Goodmorning my superstar! (Panggilan sayang) Bagaimana tidurnya?"

Mengirim pesan ini menunjukkan perhatian kepada pacar bahwa dia selalu ada dalam pikiran Anda.



Contoh 3

"Hey honey (panggilan lucu). Pagi ini cerah sekali. Happy breakfast!"

Lewat pesan tersebut tersirat ada kejutan untuk kekasih. Mungkin Anda bisa menyiapkan sarapan untuknya baru membangunkan dia.