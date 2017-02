Lakukan Kebiasaan Sederhana Ini Besok Pagi, Berangkat Kerja Makin Bersemangat!

SEBAGIAN orang mungkin membenci pagi hari. Saat alarm berbunyi rasanya seperti mimpi buruk. Lantas, bagaimana cara terbaik memulai hari agar semangat pada pagi hari?

Ahli manajemen waktu sekaligus penulis buku berjudul, "What the Most Successful People Do Before Breakfast", Laura Vanderkam mengatakan, jika sesuatu harus terjadi, maka itu akan terjadi lebih dulu.

Bagi Anda yang ingin sukses, mulailah pagi hari dengan perencanaan yang matang. Dengan melakukan aktivitas menyenangkan pada pagi hari, Anda akan semangat menjalani hari, dengan semangat yang Anda miliki niscaya akan membawa pada kesuksesan.

Seperti dilansir Inc, Rabu (8/2/2017), berikut aktivitas pagi menyenangkan yang dapat membangkitkan semangat.



Berkumpul bersama keluarga

Anda mungkin absen saat makan malam keluarga. Beberapa orang berhasil menggunakan pagi hari untuk berinvestasi waktu bersama keluarga. Entah itu membaca buku cerita anak-anak atau memasak sarapan bersama. Lakukan aktivitas ini agar berangkat ke kantor dengan senang hati.

Terkoneksi dengan beberapa orang

Hubungi beberapa orang sebelum menjalani aktivitas rutin. Coba hubungi beberapa kerabat untuk meminta respons kelanjutan kerja sama. Kabar baik biasanya akan membuat Anda lebih semangat.

Meditasi

Gunakan waktu sekitar 20 menit setiap pagi sebelum beraktivitas. Terkoneksi dengan batin sendiri pada pagi hari adalah cara terbaik untuk memperoleh energi positif. Cobalah lakukan ini setiap pagi.