Latar Mirip Film Lord of The Rings Ada di Kalimantan Lho!

INDONESIA menyimpan banyak tempat-tempat cantik yang belum banyak tersentuh manusia. Salah satunya adalah pemandangan dari puncak pegunungan Berun di Kalimantan yang tertangkap kamera dan mirip dengan latar film The Lord of The Rings.

Pemandangan tersebut adalah bentangan karst Merabu di Kalimantan Timur. Seperti dikutip dari Instagram @gunungindonesia, lokasi terbaik untuk melihat pemandangan seperti di film seri fenomenal tersebut adalah di Puncak Ketepu.

Ini mirip dari sisi puncak Gunung Beriun yang dipenuhi lumut tebal, seperti hutan dalam film Lord of the Rings. Bentang karst Merabu dalam balutan halimun juga seakan membawa kita kedalam film Avatar. Waktu terbaik menyaksikan pemandangan spektakuler seperti itu adalah pada pagi dan sore hari.

Sempatkan bermalam di gua Ketepu agar momennya tak terlewatkan. Ini bisa Anda capai dengan perjalanan darat selama delapan jam dari Balikpapan menuju Sangatta, Kutai Timur. Dari Sangatta, Anda harus berangkat lagi ke Desa Karangan, melewati lahan perkebunan kelapa sawit.

Puncak Gunung Beriun hanya beberapa ratus meter lebih dari angka seribu mdpl. Tapi, gunung ini masih sangat perawan. yang tingginya mencapai 1325 mdpl.